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ضبط شخص بحوزته شيكولاتة مطعمة بالويسكي بمطار الأقصر
تمكنت، اليوم الثلاثاء، جمارك مطار الأقصر الدولي، من ضبط شخص بحوزته زجاجات خمور و12 علبة شيكولاته مستوردة مطعمة بالويسكي، أثناء عودته من |ميلانو| على متن إحدى رحلات مصر للطيران
البداية أثناء إدارة الوردية الرابعة و تفتيش الركاب القادمين على متن إحدى رحلات مصر للطيران القادمة من ميلانو بجمرك الأقصر، تم الاشتباه في |وليس.ع.ر.| 33 عامًا، و بتمرير حقائبه على جهاز الفحص تم الكشف عن وجود 11 زجاجة خمور مستوردة، و12 علبة شكولاتة مطعمة بالويسكي، بالمخالفة لأحكام المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.و بتشكيل لجنة للتفتيش وجرد المضبوطات من إدارة الأمن الجمركي و قسم المكافحة قدرت القيمة الجمركية للمضبوطات بـ111 ألف و 769 جنيهًا، ورفض المتهم التصالح ودفع الرسوم، فتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة العامة.
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