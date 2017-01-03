اخبار مصر
-
رياضة
- صانع ألعاب الداخلية يرفض تجديد تعاقده بسبب الإسماعيلي
- أحمد عبدالحليم وصبري مرشحان للانضمام لجهاز حلمي في الزمالك
- عبد الحليم بعد ترشيحه لمنصب مدير الكرة بالزمالك: «محدش كلمني»
- ثلاثي الاتحاد السكندري ينتظمون في تدريبات المنتخب العسكري
- أحمد بلال: البدري الرجل المناسب في الأهلي
- أنور سلامة: الشيخ لم يأخذ فرصته في الأهلي والبدري طلب إعادته
- بالصوت.. أنور سلامة: الأهلي لا يحتاج لـ «بيكلي»
- بالأسماء.. 4 أعضاء خارج جهاز محمد حلمي في الزمالك
- وفد من النادي الإسماعيلي يتوجه للإسكندرية لحل الأزمة مع الاتحاد
- الشرقية يتعادل سلبيا مع النصر للتعدين في الشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
8 مايو.. الحكم على «بديع» و36 متهما في «غرفة عمليات رابعة»
03
يناير
2017
16:48 PM
بواسطة
حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و36 آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية |غرفة عمليات رابعة|، للنطق بالحكم في جلسة 8 مايو المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها |إعداد غرفة عمليات|، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة|، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع