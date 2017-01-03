حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و36 آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية |غرفة عمليات رابعة|، للنطق بالحكم في جلسة 8 مايو المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع