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مباحث التموين تشن حملات لضبط الأسعار بأسواق الجيزة
نفذت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة حملات استهدفت ضبط الأسعار، والتي تبين منها أن جميع المحروقات (الوقود- أسطوانات البوتاجاز) متوفرة في المحطات والمستودعات ولا يوجد أي أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أي تغير في أسعارها
وقامت قوات مباحث التموين بالتنسيق مع بعض أصحاب محال الجزارة لعرض لحوم طازجة مستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد، والتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين لإرسال قوافل من السيارات لبيع |أوراك الدجاج المحلية| بأسعار منخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودي الدخل، تحت إشراف إدارة مباحث التموين بسعر الكيلو 9.50 جنيهات.وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط صاحب مصنع لإنتاج |منتجات الدواجن| دائرة قسم شرطة أبو النمرس لإدارته المصنع دون ترخيص، وقيامه بعرض وبيع مصنعات لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتفوح منها رائحة كريهة وبيعها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.6 1 طن هياكل دواجن مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وجار العرض على النيابة.
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