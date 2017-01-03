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أسماء المقبوض عليهم في مظاهرة «تيران وصنافير» أمام «الصحفيين»
تباشر نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، التحقيق مع 12 من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر احتجاجًا على اتفاقية |تيران وصنافير|
وجه فريق من النيابة ضم معتز زكريا ومحمد ممدوح وأحمد صابر وكلاء النائب العام تهم التظاهر بدون ترخيص والتجمهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات والبلطجة وقطع الطريق.وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.وتنشر |فيتو| أسماء المتظاهرين المضبوطين وهم: |أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومى طلعت، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد إسماعيل، وشريف محمد هلال|.ونظم عدد من الشباب، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وكذلك موافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان.
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