-
رياضة
- صلاح والنني وصبحي ينضمون لمعسكر الفراعنة.. الليلة
- بالصور.. معسكر لمنتخب كوت ديفوار في دبي استعدادا لأمم أفريقيا
- فييرا يرحب بتدريب الزمالك بالجنيه المصري وليس الدولار
- مصر ترفض شراء مباريات أمم أفريقيا بسبب مغالاة الشركة الفرنسية
- أرسنال يسعى في ضم «بيانيتش» مقابل 35 مليون يورو
- الأمطار تهدد معسكر بتروجت في الإسكندرية
- بالصور.. محمد نجيب لاعب الأهلي يزور مدرسته الإعدادية بالمنصورة
- الكونغو تستعد لأمم أفريقيا 2017 من الكاميرون
- حمادة طلبة يرفض شكوي الزمالك بسبب مستحقاته
- نتائج مؤجلات دوري مراكز الشباب لكرة القدم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 7 هاربين و4 سائقين يتعاطون المخدرات بالغربية
شن، اليوم الثلاثاء، ضباط مديرية أمن الغربية حملة أمنية لإعادة الانضباط للشارع وضبط الهاربين والخارجين عن القانون، تنفيذا لتكليفات اللواء حسام خليفة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الأمني وإحكام السيطرة الأمنية
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد بتمكن الحملة من ضبط مجند هارب، و7 متهمين هاربين، ومراقب هارب، و4 عناصر إجرامية، وفحص 16 مسجلًا جنائيًا، وتم ضبط قضية أموال عامة، و41 قضية تموينية مختلفة، و472 قضية مرافق عامة متنوعة.كما تمكن ضباط مباحث المرور بالغربية، من فحص 16 من قائدي السيارات، للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وجاء ذلك خلال حملة مرورية، وأسفر الفحص عن ثبوت إيجابية 4 حالات وفقًا لنتيجة الكواشف الاستدلالية، وتم تحرير محضر لكل حالة على حدة.كما تم ضبط 38 مخالفة قيادة سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و35 مخالفة قيادة دراجة نارية بدون لوحات وتراخيص، و270 مخالفة على نموذج 125، 191 مخالفة انتظار خاطئ، فضلًا عن 7 مخالفات تجاوز خط السير.ووتم التصالح فوريًا في 749 حالة، بإجمالي 57 ألفًا و350 جنيهًا، وتم التنفيذ في (293) حكمًا في جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و103 أحكام غرامات، و10 أحكام مخالفات، وبلغ إجمالي الأحكام (406) أحكام، وإجمالي المبالغ المتحصلة 4823 جنيهًا.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)