تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد بتمكن الحملة من ضبط مجند هارب، و7 متهمين هاربين، ومراقب هارب، و4 عناصر إجرامية، وفحص 16 مسجلًا جنائيًا، وتم ضبط قضية أموال عامة، و41 قضية تموينية مختلفة، و472 قضية مرافق عامة متنوعة.كما تمكن ضباط مباحث المرور بالغربية، من فحص 16 من قائدي السيارات، للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وجاء ذلك خلال حملة مرورية، وأسفر الفحص عن ثبوت إيجابية 4 حالات وفقًا لنتيجة الكواشف الاستدلالية، وتم تحرير محضر لكل حالة على حدة.كما تم ضبط 38 مخالفة قيادة سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و35 مخالفة قيادة دراجة نارية بدون لوحات وتراخيص، و270 مخالفة على نموذج 125، 191 مخالفة انتظار خاطئ، فضلًا عن 7 مخالفات تجاوز خط السير.ووتم التصالح فوريًا في 749 حالة، بإجمالي 57 ألفًا و350 جنيهًا، وتم التنفيذ في (293) حكمًا في جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و103 أحكام غرامات، و10 أحكام مخالفات، وبلغ إجمالي الأحكام (406) أحكام، وإجمالي المبالغ المتحصلة 4823 جنيهًا.