بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة نظر قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات، جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن اتهامه بتلقي رشاوي مالية

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار |صبحي عبد الوهاب اللبان|، وعضوية المستشارين |علاء الدين البيلي| و|طاهر نبيل النحاس|. وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.قال مصدر قضائي إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار |نبيل صادق| قرارًا مماثلًا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.