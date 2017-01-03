أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز بحبس محاسب 4 أيام، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بقتل والدته لخلافات مالية بينهما

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا يفيد بقتل محاسب لوالدته، باستخدام آلة حادة مسببا لها جرحا غائرا أدى لوفاتها في الحال.وأشارت التحقيقات الأولية للنيابة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إلى أن خلافات عائلية على الميراث هي وراء ارتكاب المتهم الواقعة، فيما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن.