المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ5 آخرين في «خلية المتفجرات»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها على 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |خلية المتفجرات|