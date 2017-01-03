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المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ5 آخرين في «خلية المتفجرات»
03
يناير
2017
13:48 PM
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها على 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |خلية المتفجرات|
وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد وآخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. بينما عاقبت المحكمة المتهم المخلي سبيله بالحبس سنتين، وقررت وضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.
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