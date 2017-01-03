أمرت النيابة العامة لجنوب المنيا، بحبس رقيب شرطة بمديرية أمن أسوان ضبط بكمين الرحمانية بمركز ديرمواس جنوب المنيا، وبحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق

وبالفحص تبين أن المتهم كان يستقل سيارة أجرة، وأثناء مروره من كمين الرحمانية بديرمواس، اشتبهت فيه القوة المكلفة بتأمين الكمين، وقاموا بتفتيش السيارة فعثر على البانجو.