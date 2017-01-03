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حبس رقيب شرطة ضبط بحوزته بانجو في المنيا
03
يناير
2017
13:48 PM
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أمرت النيابة العامة لجنوب المنيا، بحبس رقيب شرطة بمديرية أمن أسوان ضبط بكمين الرحمانية بمركز ديرمواس جنوب المنيا، وبحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق
وبالفحص تبين أن المتهم كان يستقل سيارة أجرة، وأثناء مروره من كمين الرحمانية بديرمواس، اشتبهت فيه القوة المكلفة بتأمين الكمين، وقاموا بتفتيش السيارة فعثر على البانجو.
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