وكان اللواء |فيصل دويدار| مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارًا من اللواء |محمود عفيفي| مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ منذ شهر يوليو 2016 من |كارم م- 57 سنة| باختفاء نجله |مصطفى- 30 سنة- موظف بسنترال مركز مطاي| ومقيم بقرية الكوادي. وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز اختفاءه ولم يتم العثور عليه وبعد 7 أشهر من اختفاءه ظهرت سيارة طافية بترعة الإبراهيمية أمام مركز مطاي.وعلى الفور تم رفع السيارة من المياه بواسطة قوات الإنقاذ النهري و بفحصها تبين أنها سيارة ربع نقل وبداخلها | مصطفى كارم - 30 سنة | المبلغ باختفاءه منذ 7 أشهر وأنه سقط بترعة الإبراهيمية ليلقى مصرعه غرقًا داخل سيارته التي سقطت به، وبسؤال ذويه تعرفوا عليه ولم يتهموا أحد بارتكاب الحادث.