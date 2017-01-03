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العثور على جثة موظف داخل سيارته بعد اختفاء 7 أشهر بالمنيا
قررت نيابة مطاي تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا المستشار |أسامة عبد المنعم|، التصريح بدفن جثة موظف بسنترال مركز مطاي عثر عليه داخل سيارته بترعة الإبراهيمية بعد 7 أشهر من اختفاءه
وكان اللواء |فيصل دويدار| مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارًا من اللواء |محمود عفيفي| مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ منذ شهر يوليو 2016 من |كارم م- 57 سنة| باختفاء نجله |مصطفى- 30 سنة- موظف بسنترال مركز مطاي| ومقيم بقرية الكوادي. وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز اختفاءه ولم يتم العثور عليه وبعد 7 أشهر من اختفاءه ظهرت سيارة طافية بترعة الإبراهيمية أمام مركز مطاي.وعلى الفور تم رفع السيارة من المياه بواسطة قوات الإنقاذ النهري و بفحصها تبين أنها سيارة ربع نقل وبداخلها | مصطفى كارم - 30 سنة | المبلغ باختفاءه منذ 7 أشهر وأنه سقط بترعة الإبراهيمية ليلقى مصرعه غرقًا داخل سيارته التي سقطت به، وبسؤال ذويه تعرفوا عليه ولم يتهموا أحد بارتكاب الحادث.
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