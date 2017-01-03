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بالصور.. متهمو «أنصار بيت المقدس» يتواصلون بالإشارة مع ذويهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تغريم اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة، وهاني أبو المكارم، مسئول الترحيلات ألف جنيه لكل منهم وذلك بعد أن تبين للمحكمة تغيب ثلاثة متهمين، عن جلسة اليوم في قضية |أنصار بيت المقدس|
وأشارت المحكمة إلى أن سبب التغريم هو عدم متابعة تنفيذ قرارات المحكمة وإحضار المتهمين للجلسة، وأمرت المحكمة بإخطار وزير الداخلية.وجاءت أسماء المتهمين المتغيبين على النحو التالي، عبد الرحمن خليل ومدحت رمضان ومحمد عاشور مصطفى.وقررت المحكمة بناء على ما سبق، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 يناير للقرارات السابقة بسماع الشهود.وقام أهالي المتهمين بالتواصل مع ذويهم داخل القفص باستخدام الإشارات والتلويح بأياديهم بسبب وجود القفص الزجاجي حائلا بينهم.وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكذا التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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