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مجلس الدولة ينفي رفع الحصانة عن 50 قاضيا
نفى مصدر قضائى بمجلس الدولة، رفع الحصانة عن 50 مستشارًا للتحقيق معهم على خلفية قضية الرشوة الكبرى
وقال المصدر إنه لم تصدر أي قرارات رفع الحصانة عن 50 مستشارًا للتحقيق معهم.كان المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، المتهم في قضية الرشوة، انتحر أمس الاثنين داخل محبسه، على خلفية حبسه 4 أيام على ذمة القضية المتهم فيها.وأكدت مصادر بالرقابة الإدارية أن المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، استخدم الكوفية الخاصة به لشنق نفسه في شباك الحجز الانفرادي. ولفتت المصادر إلى أنه تم اكتشاف وفاة المستشار وائل شلبي، صباح أمس الاثنين، أثناء تقديم وجبة الإفطار له، مشيرة إلى إجراء تحقيقات مع مسئولي الأمن والرقابة في الواقعة.يشار إلى أن «شلبي» اعترف أمس الأول الأحد، بتورطه في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة مجلس الدولة وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 4 أيام.
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