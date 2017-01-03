وضبطت الحملة 6028 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، وشملت 1012 مخالفة انتظار خاطئ، 1671 مخالفة نموذج 125، و3031 متنوعة، كما تعددت باقي المخالفات في السير عكس الاتجاه، ومخالفات دخان كثيف، وسير دون حمل رخصة قيادة، والتحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.كما ضبطت الحملة مخالفات لشروط التراخيص، ومخالفات تصوير كاميرات ومخالفات سيارات السرفيس، وزيادة عدد الركاب، كما تم إجراء 18 حالة اختبار لقائدي السيارات أسفرت النتائج عن سلبيتهم جميعا.