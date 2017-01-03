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تحرير 6028 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالجيزة
03
يناير
2017
13:47 PM
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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشوارع وميادين المحافظة لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري، للحد من الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين
وضبطت الحملة 6028 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، وشملت 1012 مخالفة انتظار خاطئ، 1671 مخالفة نموذج 125، و3031 متنوعة، كما تعددت باقي المخالفات في السير عكس الاتجاه، ومخالفات دخان كثيف، وسير دون حمل رخصة قيادة، والتحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.كما ضبطت الحملة مخالفات لشروط التراخيص، ومخالفات تصوير كاميرات ومخالفات سيارات السرفيس، وزيادة عدد الركاب، كما تم إجراء 18 حالة اختبار لقائدي السيارات أسفرت النتائج عن سلبيتهم جميعا.
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