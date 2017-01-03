شنت مباحث التموين بالجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري، وبإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية بنطاق المحافظة لضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالقضايا التموينية وغش المستهلكين

وضبطت الحملة 21 قضية تموينية تنوعت بين 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا إدارة منشأة دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.