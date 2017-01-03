أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن بيونج يانج لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، وذلك ردا على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت "المراحل الأخيرة" قبل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال ترامب في تغريدة إن "كوريا الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الأراضي الأمريكية. هذا لن يحصل!".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، قال في خطاب بمناسبة العام الجديد "نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات"، مؤكدا أن بيونج يانج اكتسبت في 2016 "صفة القوة النووية" وباتت بذلك "قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها".

وخلال 2016، أجرت بيونج يانج تجربتين نوويتين وأطلقت صواريخ عدة في إطار سعيها الحثيث للتمكن من استهداف الأراضي الأمريكية بوساطة صاروخ مزود برأس نووية.

لكن الخبراء ينقسمون في شأن القدرة الفعلية لكوريا الشمالية على التزود بسلاح نووي، وذلك خصوصا لأنها لم تنجح أبدا في إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.