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اشتعال النيران في حوالي 100 منزل بحريق غابات ضخم في تشيلي
أدى حريق غابات ضخم اندلع، أمس الإثنين، في تلال مدينة فالبارايزو الساحلية في تشيلي إلى احتراق حوالي مئة منزل وإصابة 19 شخصا على الأقل بجروح، مما اضطر السلطات إلى إجلاء المئات من السكان.
وقال نائن وزير الداخلية محمود الوي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة سانتياجو، إن النيران التي اندلعت جنوبي المدينة في محلة لاغونا فيردي امتدت سريعا إلى منطقة بلايا انشا مما أدى لدمار "100 منزل من أصل 500" موجودة في هذه المنطقة.
وأضاف أن الحريق أدى أيضًا إلى إصابة 19 شخصا بجروح، غالبيتهم يعانون من مشاكل تنفسية، مشددا على أنه "لحسن الحظ لم نسجل أي وفاة".
وبحسب التقديرات الأولية للمكتب الوطني للحالات الطارئة، فإن الحريق أتى حتى الآن على حوالى 50 هكتارا من المساحات الخضراء.
وساهم ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في امتداد السنة النيران في هذه المدينة الساحلية.
وتم إجلاء 200 شخص من المنطقة في حين قطعت شركة الكهرباء التيار عن حوالي 48 ألف مشترك احترازا.
وشارك في جهود مكافحة النيران عشر طائرات ومروحيات وحوالي مئة رجل إطفاء.
وبحسب السلطات، فإن رجال الإطفاء تمكنوا مع حلول المساء من السيطرة على الحريق جزئيا.
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