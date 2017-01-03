قتل 56 سجينا في حرب عصابات اندلعت داخل سجن في شمال البرازيل أثناء حركة عصيان شهدها ليل الأحد، كما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من السجناء قضوا ذبحا على أيدي أقرانهم.

وكانت حصيلة اولية اعلنها بيدرو فلورنسيو رئيس ادارة سجون ولاية الأمازون حيث يقع السجن افادت بمقتل 60 سجينا، لكن حكومة الولاية أعلنت لاحقا أن الحصيلة هي 56 قتيلا جميعهم من السجناء.

وخلال العصيان الذي استمر 17 ساعة من غروب الأحد، وحتى صباح الإثنين، احتجز السجناء 12 حارسا رهائن في سجن انيسيو جوبيم (كومباج) القريب من ماناوس عاصمة ولاية الأمازون.

وقال سيرجيو فونتيس، وزير الأمن العام في حكومة الولاية خلال مؤتمر صحفي: "هذه أضخم مجزرة ترتكب داخل سجن في الأمازون"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من السجناء قضوا ذبحا".

وأضاف أن "السجناء قتلوا على أيدي سجناء آخرين خلال اشتباكات اتسمت بعنف مفرط واستمرت أكثر من 15 ساعة".

وغالبا ما تقع أعمال شغب في سجون البرازيل المكتظة والقليلة التمويل، ولطالما اشتكت المنظمات الحقوقية من ظروف الاعتقال في هذه السجون.

وأفاد تقرير لوزارة العدل عن وجود حوالي 622 ألف نزيل أواخر 2014 في سجون البلاد، غالبيهم من الذكور السود.

وهذا يجعل البرازيل الرابعة من حيث عدد المساجين في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، بحسب التقرير.

في 18أكتوبر اندلعت اعمال شغب دامية في ثلاثة سجون مختلفة نسبت إلى عراك بين أعضاء العصابتين الأكبر في البلد، تخللها احتجاز رهائن من الزائرين وقطع رؤوس خصوم وإحراق آخرين أحياء، بحسب السلطات.