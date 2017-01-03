تنظر، اليوم الثلاثاء، الدائرة 11 بمحكمة استئناف اﻷسرة، بالتجمع الخامس، الطعن المقدم من الفنان أحمد عز، والذي يطالب بتخفيض مبلغ نفقة الصغيرين المفروض عليه