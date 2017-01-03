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الحكم على صاحبة سلسلة محال «مليكة ديزاين».. اليوم
تصدر الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الثلاثاء، على رضوى جلال، صاحبة سلسلة محال |مليكة ديزاين|، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من مليوني جنيه من مواطنين باستخدام موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، بزعم استثمار أموالهم في تجارة الملابس والمواد الغذائية، من خلال شركتي |مليكة ديزاين|، و|نوتلا هاوس|
البداية عندما دعت رضوى جلال، الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي لجمع أموال بهدف استثمارها وتوظيفها، إلا أنها امتنعت عن رد الأموال المستحقة للمجني عليهم.وقدم نحو 30 شخصًا بلاغات ضد المتهمة إلى مباحث الأموال العامة تفيد استيلاءها على مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من مليوني جنيه.جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية، قضت خلال العام الماضي بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمة من التصرف في أموالها.
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