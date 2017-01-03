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ترامب يقول الصين لا تساعد في كبح كوريا الشمالية
03
يناير
2017
08:22 AM
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واشنطن (رويترز) - انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الصين قائلا إنها استفادت من الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة لكنها لم تساعد على كبح جماح كوريا الشمالية.
وكتب ترامب يوم الاثنين على تويتر يقول "تأخذ الصين قدرا هائلا من المال والثروة من الولايات المتحدة في تجارة أحادية الجانب تماما.. لكنها لا تساعد فيما يتعلق بكوريا الشمالية. هذا رائع!"
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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