أربعة قتلى في منزل ضربته عاصفة قوية في ألاباما

(رويترز) - قال روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما الأمريكية على تويتر يوم الاثنين إن أربعة أشخاص قتلوا عندما ضربت عاصفة قوية مبنى في ريهوبوث بالولاية.

وأدرج المركز الاتحادي للتنبؤ بالعواصف هذه العاصفة على موقعه الالكتروني بوصفها إعصارا محتملا. وقالت محطة تلفزيون (دبليو.تي.في.واي) في ألاباما في تقرير نقلا عن مسؤولين محليين إن الأشخاص الأربعة قتلوا داخل منزل سقطت عليه شجرة وخطوط للكهرباء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)