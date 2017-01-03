واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين إن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر "هذا لن يحدث!".

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات رغم أن بعض الخبراء قالوا إن أمامها سنوات قبل أن تكون قادرة على إطلاق رأس حربي نووي على الولايات المتحدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)