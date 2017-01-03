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استئناف دعوى بطلان قرار الوزراء بتشكيل مجلس بنك الاستثمار العربي
03
يناير
2017
06:47 AM
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تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من كرم حسن علي، مدير سابق بنك الاستثمار العربي، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين عضو منتدب
واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين هاني سيف النصر رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لبنك الاستثمار العربي، وإلغاء تشكيل مجلس الإدارة.وذكر مقيم المدعى، أن هاني سيف النصر شغل منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم تعيينه بالبنك بقرار مشوب بالبطلان، صادر عن رئيس الوزراء عصام شرف عام 2011.
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