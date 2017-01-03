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استئناف زينة لزيادة نفقة نجليها من الفنان أحمد عز
03
يناير
2017
06:47 AM
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تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اﻻستئناف المقدم من الفنانة زينة على حكم إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية بنوعيها لتوأمها |عز الدين| و|زين الدين|
وجاء بصحيفة الدعوى مطالبتها لعز بزيادة نفقة نجليها إلى 100 ألف جنيه شهريا، مؤكدة أن التحريات أثبتت أن دخل عز وممتلكاته تتجاوز الـ 40 مليون جنيه.وكانت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضي وعضوية المستشارين شريف الغمري وعمرو زهران وميادة محمد وأمانة سر كمال حسن قد قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف كنفقة شهرية بنوعيها لطفليه من الفنانة زينة |عز الدين| و|زين الدين|.
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