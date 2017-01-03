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نظر التحفظ على أموال زوجة أمين مجلس الدولة المنتحر.. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وممتلكات زوجة المستشار وائل شلبي أمين مجلس الدولة السابق المنتحر، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، وزوجته، على خلفية تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضية الرشوة المالية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس.وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت أجّلت أمس جلستها؛ لإعلان زوجة المستشار وائل شلبي أمين مجلس الدولة السابق المنتحر بالتحفظ على أموالها.
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