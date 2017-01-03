ج 39 عامًا مقيم بدرب الرواجح ببندر إسنا والمنطقة المجاورة له بعد العثور على غرف وسراديب وقطع أثرية بالمنزل، والتحفظ على تلك القطع بمخازن هيئة الآثار.وكان رئيس النيابة قرر تشكيل لجنة من خبراء الهيئة العامة للآثار برئاسة صابر إبراهيم حسن كبير مفتشي آثار إسنا لتقديم تقرير بشأن الموقع، بالإضافة إلى لجنة أخرى تشمل النقيب محمد عبد العزيز رئيس مباحث سياحة وآثار جنوب الأقصر والمستشار محمد المالك مدير نيابة مركز إسنا لمعاينة موقع القضية رقم 8525 إداري إسنا حفر وتنقيب عن الآثار. وأسفرت معاينة اللجنتين عن العثور على 14 قطعة أثرية منهم 10 قطع تعود للعصر اليوناني، و4 إلى العصر البطلمي، كما تم العثور على غرفتين أثريتين بهما كتابات هيروغليفية ونقوش أثرية. وكان رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر نجح في ضبط موظف ينقب عن الآثار وضبط ثلاثة سراديب بجدران أثرية تدل على كشف أثري جديد بالمنطقة وبحوزته 4 قطع أثرية حيث تم ضبط حفرة بعمق 7 أمتار وقطر 1.5 متر تنتهي من الناحية الشمالية الشرقية بسرداب بطول 3 أمتار ويوجد به جدار من الحجر الرملي منقوش عليه كتابات هيروغليفية بنقش غائر وكذا خرطوشة ملكية للملك بطليموس السادس. وأسفرت عملية الضبط عن اكتشاف سرداب آخر من الناحية الجنوبية الشرقية به جدار من الحجر الرملي الملون منقوش عليه الملكة نيت إله السماء عند الفراعنة، ولم يتم التوصل لنهاية السرداب لوجود مياه جوفية بداخله، ومن الناحية الغربية وجدت حفرة بطول مترين وتم ضبط أدوات حفر و4 قطع يشتبه في أثريتها.