قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المذيعة ابتهال أحمد إسماعيل، التي تطالب فيها بتطليقها من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم طلقة بائنة للضرر إلى جلسة 30 يناير الجارى للنطق بالحكم

وقالت المدعية، في الدعوى التي حملت رقم 1050 لسنة 2016، إنها تزوجت من رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى، بموجب عقد شرعى في 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال في عصمته، ثم اتهم في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه.وأضافت الزوجة في دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها من رجل الأعمال طلقة بائنة للضرر، وبعد تعذر مساعي الصلح بينهما أقامت دعواها.