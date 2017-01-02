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تأجيل اجتماع نادي مجلس الدولة لحضور جنازة وائل شلبي بالمنوفية
قال مصدر قضائي مطلع: إن نادي مجلس الدولة دعا لعقد اجتماع طارئ بالمجلس، اليوم الإثنين، ونظرا لانتحار المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، تم تأجيله لذهاب عدد من الأعضاء لحضور جنازة المستشار ودفنه في المنوفية
وكان نادي مجلس الدولة دعا إلى اجتماع طارئ اليوم؛ لمناقشة المستجدات، والرد على الاتهامات التي تنال من هيبة المجلس، وتوضيح الأمور أمام الرأي العام.يذكر أن المجلس أكد في بيان أصدره في وقت سابق أنه لن يتستر على فاسد، وأن القضاء يطهر نفسه.وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة، والمحبوسين حاليا احتياطيا على ذمة القضية، قبل أن يقبل شلبي على الانتحار اليوم.
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