أمر محمد أمين وكيل نيابة البساتين وبرئاسة المستشار عمرو غراب، اليوم الإثنين، بانتداب الأدلة الجنائية في انفجار قنبلة بجوار مرور البساتين، فيما أمر بتحريات المباحث في الواقعة

وترجع الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بوقوع انفجار بجوار سيارة، بالقرب من وحدة مرور البساتين القديمة، أدى إلى تلفيات بالسيارة، دون إصابات.وبانتقال خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ تبين وقوع انفجار عبوة بدائية الصنع، تم فرض كردون أمني حول المنطقة ومشط خبراء المفرقعات المنطقة تحسبا لوجود أي مفرقعات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وحصر تلفيات السيارة.