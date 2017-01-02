قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لميكانيكي قتل زوجة ابن خالته لسرقة حليها، في منطقة أوسيم بالجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق.كانت كشفت تحقيقات نيابة أوسيم بقيام المتهم بلكم المجني عليها فسقطت أرضًا وخنقها بالإيشارب الخاص بها ثم غمرها بالمياه داخل بانيو الحمام فأنهى حياتها.وقالت منار سيد أحمد، جارتها، ربة منزل، إن نجل القتيلة بعد أن عاد من حضانته عصر يوم الواقعة طرق باب مسكنها وسألها عن والدتها وإنها لم تأتي لاصطحابه كعادته فأصابها قلقا فقصدت منزل القتيلة فوجدتها جثة بالحمام وقد غمرتها مياه البانيو.