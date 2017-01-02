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تأجيل محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» لـ 6 فبراير
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم |كتائب حلوان |، وذلك لجلسة 6 فبراير لاستكمال سماع شهود الإثبات
وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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