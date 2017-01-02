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مصدر أمني: إغلاق 1059 صفحة تحرض على العنف خلال 2016
استكمل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، جهوده في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين
ونجحت الجهود الأمنية ـــــــ خلال 15 يومًا - تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية - في تقديم الدعم الفني وفحص 1407 واقعات لـ 40 جهة مختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وغلق 14 حسابا عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تم ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.وأفاد مصدر أمني، أنه منذ بداية العام الماضي حتى 30 ديسمبر المنقضي، تم إغلاق 1059 صفحة تحريضية على أعمال العنف، من بينها 25 صفحة تحمل أسماء شرطية على خلاف الحقيقة، وتم ضبط القائمين عليها وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
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