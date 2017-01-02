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مصادر: المستشار وائل شلبي شنق نفسه بكوفية في شباك الحجز
02
يناير
2017
11:48 AM
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أكدت مصادر بالرقابة الإدارية أن المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة السابق استخدم الكوفية الخاصة به لشنق نفسه في شباك الحجز الانفرادي
ولفتت المصادر إلى أنه تم اكتشاف وفاة المستشار وائل شلبي صباح اليوم أثناء تقديم وجبة الإفطار له مشيرة إلى إجراء تحقيقات مع مسئولي الأمن والرقابة في الواقعة.يشار إلى أن شلبي اعترف أمس بتورطه في القضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة وقررت نيابة أمن الدولة حبسه ٤ أيام.
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