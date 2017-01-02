قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد تأجيل الدعوى المقامة من حسام سليمان المحامى وكيلا عن السيد محمد جبر، فلسطينى الجنسية، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بمنحه الجنسية المصرية لكونه من أم مصرية لجلسة ١٩ فبراير المقبل

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذكرت الدعوى أنه من أم مصرية وأب فلسطيني، وأنه متزوج وله أولاد ومقيم بمصر منذ ولادته، وحتى الآن ترفض الحكومة منحى الجنسية المصرية.وأضاف أن القانون حدد منح الجنسية المصرية لمن يولد من أم مصرية، إلا أنه على الرغم تقدمنا بكافة الأوراق التي تثبت أحقيتنا في الجنسية وأننا مصريبن ونعتز بمصريتنا، لم يتم الموافقة على منحنا الجنسية.