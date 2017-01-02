تداول عدد من القضاة أنباء عن انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المتهم في قضية الرشوة داخل محبسه

وكتب الكاتب الصحفي مصطفي بكري، في تغريدة على «تويتر»، قال صباح اليوم الاثنين: «انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن».وأضاف «بكرى»: كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه بتهمة التوسط في الرشوة الشهيرة.