اخبار مصر
-
رياضة
- اليوم.. وزير الرياضة يبحث استعدادات منتخب اليد لمونديال فرنسا
- صور المران الأول للمنتخب الوطني استعدادا لأمم إفريقيا
- تأجيل مباراة الاتحاد وسموحة بدوري السلة حدادا على الديبة
- تجدد إصابة راموس.. واللاعب يغيب عن مواجهة إشبيلية
- إبراهيموفيتش: كالعادة أخرست جميع المشككين
- مايوكا يتواصل مع مسئولي الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة
- «البدري» يرفض رحيل باسم علي في انتقالات الشتاء
- «المصري 97» يستضيف المقاولون في دوري الجمهورية
- الزمالك يحدد شروط التعاقد مع مدير فني أجنبي
- بالأسماء.. 6 مرشحين للانضمام للجهاز الفني للزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انتحار المستشار «وائل شلبي» المتهم في «رشوة مجلس الدولة»
02
يناير
2017
11:48 AM
بواسطة
تداول عدد من القضاة أنباء عن انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المتهم في قضية الرشوة داخل محبسه
وكتب الكاتب الصحفي مصطفي بكري، في تغريدة على «تويتر»، قال صباح اليوم الاثنين: «انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن».وأضاف «بكرى»: كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه بتهمة التوسط في الرشوة الشهيرة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع