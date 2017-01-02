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«هولاند»: مشاركتنا في إعادة إعمار العراق لتفادي إرهاب «داعش» في بلادنا
02
يناير
2017
10:15 AM
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أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، في بغداد أمام الجنود الفرنسيين الذين يقومون بتدريب القوات الخاصة العراقية، أن «التحرك ضد الإرهاب في العراق يساهم أيضًا في حماية بلادنا من أعمال إرهابية».
وأضاف «هولاند» في المرحلة الأولى من زيارته إلى العراق، أن «أي مشاركة في إعادة الإعمار في العراق تؤمن شروطًا إضافية لتفادي أن يشن داعش أعمالا على أرضنا».
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