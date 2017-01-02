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نظر إعادة محاكمة بديع وآخرين اليوم في «غرفة عمليات رابعة»
02
يناير
2017
08:47 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|غرفة عمليات رابعة|
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.كانت محكمة النقض قضت، في ديسمبر من العام الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم وتراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.ووجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها إعداد غرفة عمليات؛ لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
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