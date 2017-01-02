وكانت المحكمة في جلسة سابقة، قررت إخلاء سبيل أميني الشرطة بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة القضية.كان النائب العام أحال الأمينين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا.وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة تستقلها الفتاة وشاب، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها، بزعم توصيلها إلى منزلها، ثم توجها بها إلى منطقة نائية، وجرداها من ملابسها وهتكا عرضها، إلا أنها أطلقت صرخات استغاثة على نحو أجبرهما على تركها.