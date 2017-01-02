-
رياضة
- الأسيوطي يتصدر وبني سويف يفوز بمجموعة الصعيد.. «تقرير»
- انطلاق 9 مواجهات في مجموعة القاهرة.. اليوم
- بالصوت.. أحمد جمعة: علمت بانضمامي للمنتخب من التليفزيون
- كوكا وكهربا وعبدالشافي ينضمون اليوم لمعسكر المنتخب
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس مصر
- تليفونات بني سويف يواجه قنا اليوم بمجموعة الصعيد
- إلغاء المباراة الودية بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الإيراني
- المستقبل يجهز قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق مصر
- صالح جمعة يتحدث عن مشاداته مع لاعبي الأهلي.. وإعجابه بـ غالي
- مرتضى: كهربا لن يرحل إلا بـ40 مليون يورو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الصين تقول إنها لن تسمح باستخدام هونج كونج كقاعدة للتخريب
بكين (رويترز) - قال مسؤول صيني كبير للتلفزيون الحكومي إن بكين لن تسمح لأي شخص باستخدام هونج كونج كقاعدة للتخريب ضد البر الرئيسي الصيني أو للإضرار بالاستقرار السياسي.
ويتزايد قلق قادة الصين من حركة استقلال وليدة في هونج كونج التي عادت إلى حكم البر الرئيسي في عام 1997 مع التعهد بحكم ذاتي بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامين".
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي في وقت متأخر يوم الأحد قال تشانغ شياو مينغ رئيس مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج إن بكين لن تتدخل في الشؤون التي تؤثر مباشرة في الحكم الذاتي لهونج كونج.
وقال تشانغ "لن يسمح لأحد بعمل أي شيء يضر بسيادة وأمن البلاد ولن يسمح لهم بتحدي سلطة الحكومة المركزية أو القانون الأساسي لهونج كونج ولن يسمح لهم باستخدام هونج كونج لتسلل الأنشطة التخريبية ضد البر الرئيسي للإضرار بالاستقرار الاجتماعي والسياسي."
وفي الشهر الماضي قام البرلمان الصيني بتفسير نادر للقانون الأساسي وهو الدستور المصغر لهونج كونج لمنع المشرعين المؤيدين للاستقلال من تولي المناصب هناك.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس التنفيذي المنتهية ولايته في هونج كونج ليونج تشون ينج الشهر الماضي إن الحكومة المركزية الصينية تدعم بقوة جهود حكومة هونج كونج للحد من تحركات بعض الذين يروجون لاستقلال المركز المالي العالمي.
وعادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في إطار اتفاق "دولة واحدة ونظامين" الذي يضمن الحريات والحكم الذاتي بما في ذلك النظام القانوني المستقل.
لكن حكام الحزب الشيوعي الصيني في بكين لديهم السيطرة المطلقة ويخشى بعض الناس في هونج كونج من أنهم يتدخلون على نحو متزايد لقمع المعارضة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)