تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 119 متهمًا، في قضية |اقتحام مركز شرطة أطفيح|

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.ووجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر، والتلويح بالعنف، وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.