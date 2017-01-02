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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان
02
يناير
2017
03:48 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|كتائب حلوان|
وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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