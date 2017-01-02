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مساعد لترامب يقول إن العقوبات على روسيا ربما تكون غير متناسبة
واشنطن (رويترز) - قال مساعد كبير للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة يوم الأحد إن البيت الأبيض ربما عاقب روسيا بشكل غير متناسب عندما أمر بطرد 35 روسيا للاشتباه في أنهم جواسيس.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض المقبل في مقابلة مع شبكة (أيه.بي.سي) إن ترامب سيطرح أسئلة على وكالات المخابرات الأمريكية بعد أن فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات الأسبوع الماضي على وكالتي مخابرات روسيتين بسبب ما قال إنه تورط في التسلل الإلكتروني على جماعات سياسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وأمر أوباما أيضا روسيا بإخلاء منشأتين أمريكيتين في إطار عقوبات قاسية على موسكو.
وقال سبايسر "أحد الأسئلة التي لدينا لماذا بهذه القوة؟ أعني عندما تنظر في طرد 35 شخصا وإغلاق موقعين... فالسؤال هو هل هذا الرد يتناسب مع الإجراءات التي اتخذت؟ ربما نعم وربما لا لكن علينا التفكير في ذلك."
ويتلقى ترامب إفادات من وكالات المخابرات هذا الأسبوع بعد أن يعود إلى نيويورك يوم الأحد.
وعبر ترامب يوم السبت عن تشككه فيما إذا كانت روسيا تقف وراء التسلل الإلكتروني على مسؤولي الحزب الديمقراطي.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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