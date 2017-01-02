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تقرير: الشرطة الدنمركية تحتجز ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية
02
يناير
2017
03:22 AM
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سول (رويترز) - ذكرت محطة تلفزيون (جي.تي.بي.سي) الكورية الجنوبية يوم الاثنين أن الشرطة الدنمركية احتجزت ابنة تشوي سون سيل صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية باك جون هاي.
وتشوي محور فضيحة استغلال نفوذ هزت حكومة باك.
كانت سلطات كوريا الجنوبية تسعى لإلقاء القبض على تشونج يو را ابنة تشوي لعلاقاتها بالفضيحة التي أدت إلى تصويت لمساءلة باك في البرلمان الشهر الماضي.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من سلطات كوريا الجنوبية على تقرير اعتقال تشونج يو را.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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