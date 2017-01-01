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«ترامب» ينوي إلغاء قرارات لـ«أوباما» فور تسلمه سلطاته
01
يناير
2017
22:15 PM
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أن الأخير ينوي القيام بـ"أمور مهمة عدة" فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض، بينها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما.
وقال شون سبايسر، في تصريح لشبكة «أي بي سي»، إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية "لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي فرملت النمو الاقتصادي وفرص العمل"، مضيفا: "لن يكون أمرا واحدا بل أمورا عدة مهمة".
ويتسلم ترامب مهامه في العشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعود الأحد إلى نيويورك بعدما أمضى إجازة لبضعة أيام في فلوريدا.
وأكد المتحدث أن الرئيس المنتخب لن يتوقف عن استخدام تويتر للتواصل مع الأمريكيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال في هذا الصدد "مع كل الاحترام الذي أكنه لكم، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أمريكي يتبعونه على مواقع التواصل الإجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر" مع الأمريكيين.
وقال شون سبايسر، في تصريح لشبكة «أي بي سي»، إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية "لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي فرملت النمو الاقتصادي وفرص العمل"، مضيفا: "لن يكون أمرا واحدا بل أمورا عدة مهمة".
ويتسلم ترامب مهامه في العشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعود الأحد إلى نيويورك بعدما أمضى إجازة لبضعة أيام في فلوريدا.
وأكد المتحدث أن الرئيس المنتخب لن يتوقف عن استخدام تويتر للتواصل مع الأمريكيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال في هذا الصدد "مع كل الاحترام الذي أكنه لكم، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أمريكي يتبعونه على مواقع التواصل الإجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر" مع الأمريكيين.
بواسطة
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