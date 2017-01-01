قالت السلطات المحلية في مدينة يولن شمال غرب إقليم شانشي بالصين، الأحد، إن التفجير الذي وقع بدورة مياه عامة مساء السبت، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.



وقالت حكومة المدينة، في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن التفجير تسبب في انهيار دورة المياه، ودفن تحت أنقاضه 8 أشخاص، تم تأكيد وفاة أحدهم بعد أن سحبه أفراد الإنقاذ من تحت الحطام.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تحقيقا لا يزال جاريا للوقوف على أسباب الانفجار، لكن شهود عيان قالوا إن أنبوب غاز يمر بالمكان قد يكون السبب.

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