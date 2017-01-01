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وصول أمين عام مجلس الدولة السابق للنيابة للتحقيق معه بقضية الرشوة
وصل المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، منذ قليل، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات؛ تمهيدا للتحقيق معه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها 3 آخرين
وفور وصوله إلى مقر النيابة، بمعرفة رجال الرقابة الإدارية تم نقله إلى غرفة التحقيقات، وبدء التحقيق معه، ومناقشته في وقائع القضية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام، بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان، و2 من أصحاب الشركات الخاصة، وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، كما قرر تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للاطلاع بمهام منصب الأمين العام. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود، التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد مجلس الدولة في بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أي فساد، أو فعل يشكل مخالفة للقانون، أيا كان مرتكبوه.
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