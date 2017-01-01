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ضبط 134 هاربا من أحكام قضائية بقنا
01
يناير
2017
17:49 PM
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندى مدير مباحث المديرية عن ضبط 134 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية وجنائية بينهم 17 محكوما عليهم في قضايا جنائية، و222 قضية جنح الحبس الجزئي، و101 جنح الحبس المستأنف، و423 قضية جزئية، و46 غرامة المستأنف، و99 مخالفة بإجمالى 12 ألفا و246 جنيهًا مبالغ متحصلة.وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع.
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