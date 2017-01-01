وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، تلقى إخطارًا يفيد ضبط |موسى.ا|، 19 سنة، مقيم ناحية القصاقصة، بمركز نقادة سبق اتهامه في القضية رقم 146 | 2014 جنايات مركز نقادة |سرقة بالإكراه|.وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على فرد روسى محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.