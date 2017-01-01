كشف المستشار محمد سليم، رئيس نيابة السيدة زينب، عن انقلاب سيارة ترحيلات على أحد جوانبها فجأة خلف محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، ما تسبب في دهسها لشخص وطفلته من المارة ووفاتهما في الحال