قضى وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، ليلة أمس داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الثانية عشرة منتصف الليل، لتنتهي أسطورة شلبي داخل مجلس الدولة، مع بداية العام الجديد

منذ توليه المنصب امتنع «شلبي» عن التحدث مع الإعلام وفضل الاختفاء، ليكون بعيدا عن الأضواء حتى لا تثار حوله الشبهات، لدرجة أنه كان يتعامل برقم تليفون خاص، ومنح الصحفيين رقما مغلقا طوال الوقت.استحوذ شلبى على جميع الأمور بالمجلس «كبيرة وصغيرة»، بعدما أثار تعيينه في منصب الأمين العام تحفظات جميع المستشارين لصغر سنه، ولكن رغم كل التحفظات والاعتراضات، تم تعيينه بالرغم من أن ذلك المنصب يتولاه المستشارون بأقدميتهم.وكان وائل شلبى منتدبا إلى أكثر من 10 جهات حكومية فكان المستشار القانوني لمحافظ الشرقية، والمستشار القانوني لجامعة المنوفية، وكان عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات، ممثلًا عن مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ممثلًا عن مجلس الدولة.وتحكم شلبى «صغير السنً» في اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والإعارات للمستشارين داخل المجلس.