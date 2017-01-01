-
رياضة
- النني أساسيا مع أرسنال أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي
- بيكلي يرفض الإعارة إلى الأهلي ويتمسك بالانتقال النهائي
- نتائج مباريات الجولة الـ13 بمجموعة الصعيد
- بنك مصر يفتتح 67 فرعا جديدا في مراكز الشباب
- لوف يدرس الاستعانة بماركو رويس في كأس القارات
- شتراكا المدير الفني الـ50 لنادي الإسماعيلي «تقرير»
- لاعب برشلونة يرسل تعازيه لضحايا حادث تركيا
- الثلاثاء.. إقامة 4 مؤجلات في بطولة دوري الجمهورية 99
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمباراة سوان
- مصطفى شنط يتعاقد مع الألومنيوم لمدة موسم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انتهاء أسطورة أمين عام مجلس الدولة ليلة رأس السنة
قضى وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، ليلة أمس داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الثانية عشرة منتصف الليل، لتنتهي أسطورة شلبي داخل مجلس الدولة، مع بداية العام الجديد
منذ توليه المنصب امتنع «شلبي» عن التحدث مع الإعلام وفضل الاختفاء، ليكون بعيدا عن الأضواء حتى لا تثار حوله الشبهات، لدرجة أنه كان يتعامل برقم تليفون خاص، ومنح الصحفيين رقما مغلقا طوال الوقت.استحوذ شلبى على جميع الأمور بالمجلس «كبيرة وصغيرة»، بعدما أثار تعيينه في منصب الأمين العام تحفظات جميع المستشارين لصغر سنه، ولكن رغم كل التحفظات والاعتراضات، تم تعيينه بالرغم من أن ذلك المنصب يتولاه المستشارون بأقدميتهم.وكان وائل شلبى منتدبا إلى أكثر من 10 جهات حكومية فكان المستشار القانوني لمحافظ الشرقية، والمستشار القانوني لجامعة المنوفية، وكان عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات، ممثلًا عن مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ممثلًا عن مجلس الدولة.وتحكم شلبى «صغير السنً» في اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والإعارات للمستشارين داخل المجلس.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)